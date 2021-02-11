До этого соцсеть верифицировала страницу представительства МИД России на захваченном полуострове.

Социальная сеть Twitter верифицировала страницы подконтрольных Кремлю управлений МВД по оккупированному Крыму и Севастополю.

Соответствующая синяя галочка верификации на страницах российских ведомств появилась 11 февраля.

На данный момент в Twitter публично не комментировали причины принятых решений.

«Официальный» статус пророссийских крымских аккаунтов в Twitter: последние новости

Читайте такжеМинкульт отреагировал на "российские" Севастополь и Симферополь от BBCНа днях стало известно о том, что Twitter верифицировал страницу представительства Министерства иностранных дел России в Симферополе.

Первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар назвала это «неприемлемым».

Оккупация Крыма Россией: хронология

В конце февраля – начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков, воспользовавшись моментом смены власти в Украине в результате Евромайдана, оккупировали Крымский полуостров. Также было создано вооруженное формирование из российских «казаков», которое называло себя «самооборона Крыма».

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной оккупации Крыма.

Фактически же результаты «референдума» и явка на него были полностью сфальсифицированы российским руководством: так, согласно докладу Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, было подсчитано, что фактическая явка на референдуме в Крыму составила всего 30 процентов, среди которых только от 50 до 60% (в отличие от российских данных в 97%) выбрали вхождение в Россию.

В августе 2014 года «председатель» «Совета министров Республики Крым» Сергей Аксенов сказал, что инициатором оккупации Крыма был российский президент Владимир Путин. В марте 2019 года Аксенов признался, что захватом Крыма руководил лично Путин.

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Автор: УНИАН