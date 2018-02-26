Россия превратила оккупированный Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие - Джемилев

По словам Джемилева, Россия разместила в Крыму шесть ядерных боеголовок.

Россия превратила оккупированный Крым в военную базу и разместила там ядерное оружие.

Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил в эфире «5 канала».

«Крым действительно превратился в (военную - УНИАН) базу. Для нас самое больное, что при этом нарушается экология. Этот военно-стратегический объект «Таврида», они там все зеленые насаждения вырубают, если находят какие-то памятники культуры, вывозят. Все они там перерыли, перелопатили», - сказал он.

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Джемилев добавил, что получил информацию из двух источников, не связанных между собой, о том, что Россия разместила в оккупированном Крыму шесть ядерных боеголовок.

«Что касается ядерных боеголовок. Удивительно, что ни НАТО, ни наша внешняя разведка точно не владеет (данными). Получается, что разведка крымских татар сильнее всех, что ли? Мы еженедельно получаем обзор по Крыму: какая у них техника пришла, какие у них там передвижения. Неделю назад я получил подтверждение того, что и по уровню радиации, в тех местах, где, вероятно, они (ядерные боезаряды - УНАИН) есть», - отметил лидер крымскотатарского народа.

Как сообщал УНИАН, США никогда не будут признавать аннексию Россией Крыма и неукоснительно будут поддерживать территориальную целостность Украины.