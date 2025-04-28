Миссия запланирована на 2028 год.

Новаторская миссия NASA Dragonfly преодолела главное препятствие, благодаря чему удалось запланировать запуск к огромному спутнику Сатурна Титана в 2028 году. Ядерный аппарат Dragonfly, размером с автомобиль, который предназначен для исследования потенциала Титана как места для жизни, прошел проверку проекта. Об этом говорится в заявлении NASA, передает Space.com.

"Прохождение этого этапа означает, что все планы проектирования, изготовления, интеграции и испытаний Dragonfly утверждены, и теперь миссия может переключиться на строительство самого космического корабля", - отметили в сообщении.

В издании напомнили, что миссия Dragonfly стоимостью 3,35 миллиарда долларов впервые была выбрана NASA в 2019 году и разрабатывается под руководством Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса (APL) в Мэриленде.

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"Миссия претерпела задержки и перерасход, но изучение Титана считается приоритетной задачей для ученых из-за его потенциальной возможности быть убежищем для инопланетной жизни", - подчеркнули в Space.com.

Отмечается, что миссия должна начаться не раньше июля 2028 года на ракете SpaceX Falcon Heavy из Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде. После чего космический аппарат отправится в почти семилетнее путешествие через глубокий космос к системе Сатурна, где проведет более трех лет, занимаясь изучением участков на холодной и разнообразной поверхности Титана.

"Оснащенный камерами, сенсорами и пробоотборниками, Dragonfly будет оценивать пригодность Титана для жизни, искать пребиотическую химию, а также потенциальные признаки жизни", - добавили в материале.

Что известно о спутнике Титан

Титан является крупнейшим спутником Сатурна и вторым по размеру в Солнечной системе после Ганимеда Юпитера. Он имеет густую, туманную атмосферу, которая окутывает поверхность с дюнами углеводородов и озерами метана. По словам ученых, под ледяной корой есть подземный океан соленой воды, из-за чего увеличиваются шансы того, что на Титане может быть жизнь.

Однако недавно стало известно, что ученые так и не нашли воду на самом большом спутнике Сатурна. По их словам, несмотря на то, что на Титане есть реки и моря из жидкого метана, на нем почему-то отсутствуют дельты - формы рельефа, которые образуются, когда устье реки впадает в другой водоем.

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