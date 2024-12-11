Кухарка предлагает попробовать четыре простых начинки.

Картофель в мундире - это идеальное блюдо на все случаи жизни. А главное, что эта довольно простая в приготовлении пища не требует длительного пребывания у плиты.

Express публикует рецепт картофеля в мундире от известного английского шеф-повара и телеведущей Мерри Берри. Женщина предлагает приготовить одну из четырех вкусных начинок, которых хватит на восемь половинок картофелин.

Вам понадобятся четыре больших клубня, две столовые ложки молока, масло, оливковое масло, измельченная петрушка и специи. Запекайте картофель в разогретой до 220С/200С духовке около часа, а затем разрежьте пополам и достаньте мякоть. В миске смешайте ее с молоком, сливочным маслом и одной из начинок:

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Перемешайте три столовые ложки песто и 75 граммов натертого пармезана. Беконно-грибная начинка . Обжарьте четыре ломтика бекона и 50 граммов шампиньонов, а потом добавьте 75 граммов натертого чеддера. Начинка из зеленого лука и сметаны : Обжарьте четыре нарезанные зеленые луковицы на оливковом масле и приправьте их несколькими столовыми ложками сметаны и паприкой. Начинка из перца и козьего сыра . Нарежьте два больших красных перца соломинкой и обжарьте до мягкости. Затем смешайте их со столовой ложкой мягкого козьего сыра и ложкой измельченного свежего базилика.

Переложите картофель в форму для запекания и посыпьте пармезаном, чеддером или паприкой, в зависимости от выбранной начинки. Затем сбрызните их оливковым маслом и оставьте в духовке примерно на 15 минут. Посыпьте ваше блюдо измельченной петрушкой и подавайте на стол!

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