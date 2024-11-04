Большинство ингредиентов для него уже есть у вас дома.

Известный кулинар Мэри Берри придумала самый "простой" рецепт шоколадного торта. Его можно приготовить, смешав все ингредиенты в одной миске, а крем также не займет много времени.

Как пишет Ехргеѕѕ, этот десерт идеально подойдет к тем, кто любит легкие и воздушные шоколадные пироги. На его приготовление вам придется потратить около 5 минут, остальное - выпекание в духовке.

Для этого десерта понадобятся:

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несоленое сливочное масло - 225 г;

сахарная пудра - 225 г;

яйца - 4 шт;

мука - 220 г;

разрыхлитель - 1,5 ч.л.;

какао-порошок - 50 г.

Кроме того, нужно будет взять 4 столовые ложки абрикосового варенья и 300 мл взбитых сливок для смазывания десерта.

Духовку разогреваем до 160 градусов. Две формы на 20 см смажьте маслом и выстелите пергаментом.

Все ингредиенты для коржей соедините в одной миске и взбейте миксером до однородности. Поделите тесто на две формы и лопаткой выровняйте поверхность. Выпекать нужно 25-30 минут.

Оставьте бисквиты охладить на 5 минут в форме и затем можно доставать их на решетку. Когда коржи остынут полностью, можно будет собирать торт. Смажьте один шоколадный бисквит джемом, а затем покройте его кремом и накройте вторым. По желанию можно украсить сахарной пудрой.

Что еще вкусного приготовить

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Лимонный бисквит Мерри Берри также один из простых рецептов. Он получается нежным и мягким, а лимонная глазурь сверху станет отличным дополнением.

Шоколадные десерты могут стать вызовом для тех, кто пытается придерживаться здорового питания и контролирует свой вес. Однако, можно приготовить невероятный брауни без ущерба для фигуры.

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