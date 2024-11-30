Этого блюда достаточно, чтобы накормить всю семью и даже гостей.

Запеченная индейка может стать ключевым блюдом вашего рождественского стола. Для ее приготовления по рецепту от Мэри Берри вам понадобятся всего 8 ингредиентов.

Как пишет Ехргеѕѕ, ее можно приготовить за 12 часов до праздничного ужина. Для жаркого с лимоном и тимьяном нужны:

индейка на 6 кг

сливочное масло - 75 г;

лимон - 1 шт.

тимьян - 3 веточки;

лук - 2 шт;

лавровый лист - 6 шт;

шалфей - пучок;

соль.

Также понадобятся термометр для мяса и кулинарная нить.

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Для начала разогрейте духовку до 180C/160C вентилятор/газ четыре. Снимите кожу с груди индейки, просунув пальцы между мясом и кожей на конце шеи, оставив кожу прикрепленной на конце полости.

Грудку под шкуркой смажьте двумя третями размягченного масла, вставьте ломтики лимона и веточки тимьяна.

Полость тела наполните половинками лука, зеленью и лимоном. Перевяжите ножки кулинарной нитью, а крылья засуньте под спину птицы.

Кожу индейки слегка смажьте оставшимся маслом и посолите. Положите индейку на решетку в большой жаровне. Выпекайте ее около 2 часов до золотистой корочки. Время от времени нужно поливать жиром, который вытопился из мяса. Накройте птицу кухонной фольгой, если она подрумянится, чтобы она не обгорела сверху, пока готовится внутри.

Термометр для мяса надо воткнуть в самую толстую часть голени - между голенью и бедром. Там температура должна ставить 65-70°C, когда индейка будет полностью готова. Также можете просто проткнуть самую толстую часть ножки ножом. Если оттуда пойдет прозрачный сок, значит мясо готово.

Накройте индейку кухонной фольгой и полотенцами и оставьте на 90 минут. Это нужно для распределения вкусов и соков в мясе.

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