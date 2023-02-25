Сколько варить картошку в мундире после закипания и как еще ее готовить - знают не все.

Картошка в мундире - любимый гарнир многих украинцев. Ее можно подавать к селедочке, мясу и многим другим самостоятельным блюдам. Если вы не знали, что значит выражение "картофель в мундире", то все просто - это овощ, сваренный в кожуре. А цвет этой самой кожуры напоминает военный мундир.

Ранее мы говорили о том, как жарить картошку с хрустящей корочкой, а сегодня расскажем, сколько варится картошка в мундире и как ее запечь в духовке.

Картошка в мундире отварная

Это самый популярный способ приготовления картофеля, единственный нюанс - нужно знать, сколько его варить по времени. Также необходимо брать только маленькие клубни - они сварятся равномерно и быстро. Воздержитесь от использования картошки с зеленой кожурой - в ней присутствует вредное вещество соланин.

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Технология отваривания картофеля следующая:

отобрать целые клубни - поврежденные развалятся при варке;

картофель вымыть от грунта и удалить "глазки";

выложить в кастрюлю, залить холодной водой на 2-3 см выше овощей;

варить на умеренном огне 15-20 минут.

Будьте внимательны - вода в кастрюле не должна бурлить. Если так произойдет, то кожура лопнет, а внутри картофель останется сырым.

Картошка в мундире в духовке

Данный метод - второй по популярности. Картошка, приготовленная таким способом, получается вкусной, нежной, и что важно - не сухой. Овощ окажется слегка рыхлым и рассыпчатым, так что, если вам нравится подобная текстура - смело записывайте рецепт:

клубни вымыть, удалить глазки, каждую картофелину проколоть вилкой;

застелить противень фольгой;

картошку обсушить салфеткой и выложить на противень;

посыпать специями и запекать в духовке 25-30 минут при 200-220°C.

Если такую картошку вы будете использовать не для салатов, а на гарнир, то перед запеканием ее можно смазать растительным маслом. Также в процессе готовки клубни лучше иногда переворачивать - так они запекутся равномерно.

Картошка в мундире в микроволновке

Запечь картофель в микроволновой печи сложнее, чем в духовке, но гарнир в таком случае получается невероятно вкусным. Картошка запекается, но не впитывает влагу (как при отваривании) и не будет слишком рассыпчатой (как при готовке в духовке). Запоминайте, как правильно запечь клубни в микроволновке:

картошку вымыть, обсушить салфеткой;

каждый клубень проткнуть острым ножом 3-4 раза;

выложить картофель в миску и запекать 10 минут на полной мощности.

Учитывайте, что указанное время рассчитано на 0.5 кг картошки. Если овощ легко прокалывается ножом - он готов, а если нет - добавьте еще 2-3 минуты.

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