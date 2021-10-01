Правда, уже через несколько дней молодожены развелись.

Житель Индонезии "женился" на своей рисоварке.

Мужчина по имени Хойрул Анам шокировал социальные сети фотографиями со своей свадебной церемонии с электрическим прибором, пишет NDTV.

На снимках жених одет в модный свадебный наряд, а рисоварка украшена фатой невесты. Мужчина подписывает брачные документы и молодожены целуются.

Сам Анам отметил, что его избранница честная, покорная, любящая и хорошо готовит.

Однако уже спустя четыре дня после свадьбы новоиспеченный муж сообщил, что развелся. Свое решение индонезиец объяснил тем, что его возлюбленная может готовить только рис.

По данным местных СМИ, Анам небезызвестен в Индонезии своими неординарными идеями и поступками. Так что эта "свадьба" стала его очередным способом развлечь интернет-поклонников.

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Автор: Катерина Комолова