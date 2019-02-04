Украинка "вышла замуж" за себя (фото)

На самой ID-карте семейное положение не указывают. Ошибка в чипе, то есть ее будут видеть только государственные учреждения и владелица паспорта.

В Днепре 23-летняя Маргарита Турчак пришла получать паспорт и узнала, что в ее ID-карте (паспорте гражданина Украины) есть ошибка в семейном положении. Вместо имени мужа - там отметили ее саму.

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Как рассказала девушка Gazeta.ua, сразу после получения ID-карты ей не было известно об ошибке, которую допустила сотрудница миграционной службы при оформлении документа. Об этом Маргарите рассказали в сервисном центре, когда она пришла забирать загранпаспорт.

"Получается, по паспорту "Маргарита Турчак в браке с Маргаритой Турчак". Это скорее комичная ситуация... Эта ошибка никак не будет мешать мне, но изменить ее я никак не смогу. Мне сказали: "Вы можете обратиться в ЗАГС, но там вам не помогут". Поэтому надо ждать, пока у них появится необходимое оборудование. Еще можно пойти в миграционную службу, но в последний раз в очереди я там простояла весь день. Пока надо мной смеется муж. Говорит, что я вышла замуж за себя", - рассказывает девушка.

На самой ID-карте семейное положение не указывают. Ошибка в чипе, то есть ее будут видеть только государственные учреждения и владелица паспорта.