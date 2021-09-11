Женщина сделала это во имя "любви к себе".

Модель нижнего белья из Бразилии Крис Галера вышла замуж сама за себя.

Женщина сделала это во имя "любви к себе", пишет New York Post.

Свадьбу девушка устроила около католической церкви в Сан-Паулу.

"Мне не было стыдно, я шла к церкви решительно. Сама сделала макияж и прическу, а все так смотрели, потому что со мной не было жениха", - рассказала Галера.

Для сольной церемонии модель надела белое платье с большим вырезом. Она даже бросила букет, как это принято на свадьбах.

Читайте также51-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл раскрыла тайну своего одиночестваИздание отмечает, что Галера поучаствовала в тенденции, называемой сологамией, когда одинокие люди вступают в брак сами с собой, показывая, что им не нужен партнер для обретения счастья.

"Большинству людей нравится, они находят это интересным. Они думают, что я шучу, но я действительно вышла замуж за себя! И некоторые женщины сказали, что они сделают то же самое", - отметила модель, добавив, что ее внимания пытаются добиться тысячи мужчин в Instagram, и она не единожды получала предложения выйти замуж.

Галера также призналась, что к такому шагу ее подтолкнули проблемы в предыдущих отношениях.

"Мужчинам трудно сохранять верность или оставаться с одной женщиной. Им нужно несколько одновременно. Мне нравится быть приоритетом, и я - мой приоритет", - сказала женщина.

При этом она не отрицает, что может завести новые отношения с кем-нибудь еще.

"Я никогда не разведусь сама с собой, но также, если появится новая любовь, я хочу пережить этот опыт. Однако я поставлю этого человека на второе место, первой всегда буду я", - заявила модель.

В ноябре женщина собирается провести медовый месяц в Париже и Лондоне. Но даже после этого она уверена, что не потеряет любви к себе.

"Самым забавным было чувство удовлетворения и гордости от женитьбы на себе… Я не разочаруюсь, не предам своего доверия и буду любить себя превыше всего", - сказала Крис Галера.

Ранее в Днепре 23-летняя украинка пришла получать паспорт и узнала, что она замужем за самой собой.

А 43-летняя британка, разочаровавшись в мужчинах, вышла замуж за собственную собаку.

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Автор: Катерина Комолова