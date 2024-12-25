Эксперт призналась, что сама с удовольствием будет есть это всю свою жизнь.

Сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию из Японии Мичико Томиока рассказала о преимуществах для здоровья морских водорослей, и почему японские долгожители рекомендуют их есть каждый день, пишет cnbc.com.

"Морские водоросли - один из самых ностальгических продуктов для меня. С тех пор, как я была маленькой, я ела их каждый день. Моя покойная мама была их большой поклонницей. Помимо того, что они были вкусным и универсальным ингредиентом во многих блюдах, она говорила, что морские водоросли помогали ей сохранять волосы здоровыми и крепкими. У моего дедушки всегда были под рукой жевательные конфеты комбу, и он давал мне их в качестве угощения", - отметила она.

По ее словам, самые активные и крепкие старейшины в ее жизни советуют ежедневно съедать тарелку супа мисо с водорослями вакаме. А лично у нее всегда в кладовой будет как минимум шесть самых приоритетных водорослей: комбу, вакаме, нори, хидзики, кантен и аонори.

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Диетолог призналась, что водоросли - это еда, которую она с удовольствием будет есть всю свою жизнь, и вот почему:

Это беспроблемный ингредиент. Водоросли удобно и легко добавлять во многие повседневные блюда. Большинство из них долго хранятся, часто не требуют или требуют небольшой подготовки.

Они богаты питательными веществами. Водоросли содержат все 9 аминокислот и жирные кислоты омега-3, много как растворимой, так и нерастворимой клетчатки, которая может помочь пищеварению, контролю веса и общему здоровью кишечника. Также в морских водорослях есть железо, йод, калий, кальций, магний и полифенолы - природные соединения в растениях, которые могут помочь бороться с воспалениями и болезнями, а также контролировать уровень сахара в крови.

Они экологически безопасны. Для их выращивания не требуется или почти не требуется земля, топливо или пестициды, они естественным образом встречаются в океанах и могут помочь сократить выбросы углерода.

"Употребление водорослей заставляет меня чувствовать себя здоровее и переносит меня в океанский рай. Вот почему я люблю есть их каждый день", - добавила Томиока.

Напомним, ранее биолог назвал "странные" привычки долгожителей.

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