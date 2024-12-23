Отмечается, что пользу у яиц крадут ингредиенты, которые добавляют к ним.

Яичный салат - гарнир, который на удивление стал фаворитом. Он популярен сам по себе, но его часто добавляют в сэндвичи, а также подают с копченым лососем. Кроме того, он завоевывает место на рождественском столе.

"Яичный салат популярен благодаря своей кремообразной, приятной текстуре и универсальности в качестве быстрого, богатого белком блюда или закуски", - цитирует Алекса Ларсона, дипломированного диетолога, специалиста по питанию спортсменов на выносливость и основатель Alex Larson Nutrition, издание USA Today.

Что входит в состав яичного салата

Яичный салат - это популярное блюдо, основу которого составляют рубленые вареные яйца, хотя иногда используется и омлет. Майонез и дижонская горчица обычно добавляются для того, чтобы сделать яйца вкуснее и использовать их в качестве спреда, но иногда обычный майонез заменяют низкокалорийным или греческим йогуртом, чтобы сделать блюдо более здоровым.

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Также обычно добавляют различные травы и овощи. К ним часто относят красный лук, сельдерей, лук-шалот, петрушку, укроп, шнитт-лук и даже лимонный сок или вустерширский соус.

"В яичный салат также часто добавляют огурцы, паприку, соль и перец", - говорит Майя Феллер, дипломированный диетолог-нутриционист из Бруклина.

Чем полезен яичный салат

В зависимости от того, что входит в состав яичного салата и каково количество каждого ингредиента. Основу яичного салата составляют яйца, которые ассоциируются с множеством полезных свойств.

Например, одно крупное яйцо содержит тиамин, рибофлавин, фолат, цинк, селен, витамин В12, витамин А, витамин D, а также 24 миллиграмма кальция, 66 миллиграммов калия, 92 миллиграмма фосфора и целых 6,2 грамма белка, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

По словам Ларсон, высокое содержание белка в яйцах способствует росту и восстановлению мышц.

"Яйца - хороший источник холина", - добавляет Феллер. "Холин важен для здоровья всех наших клеток, развития и здоровья мозга, а также здоровья глаз".

Яйца также отличаются низкой калорийностью - 2 целых крупных яйца содержат менее 150 калорий в совокупности и всего около 35 калорий, если употреблять только яичный белок, - и при этом являются сытными, что делает их идеальным продуктом для поддержания здорового веса.

Красный лук, сельдерей, огурцы и любые другие овощи, входящие в состав яичного салата, добавляют дополнительные питательные вещества, такие как витамин С, витамин В6, витамин К, клетчатку и магний, которые улучшают состояние глаз и кожи, пищеварение и качество сна.

Сколько можно есть салата в день

Вторым по распространенности ингредиентом яичного салата является майонез.

"Приправа с высоким содержанием насыщенных жиров, которые в избытке могут способствовать развитию проблем со здоровьем сердца", - предостерегает Ларсон.

Одна столовая ложка майонеза содержит 90 калорий.

"Магазинный яичный салат также может содержать много натрия, который при частом употреблении может повышать кровяное давление", - подчеркивает Ларсон.

Ранее УНИАН писал, как часто можно есть яйца.

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