Он перечислил факторы, которые продлевают жизнь, а также рассказал о привычках людей, которые прожили более сотни лет.

Образ жизни играет решающую роль в долголетии и общем состоянии здоровья человека.

Биолог из Ратгерского университета, специализирующийся на биоразнообразии, эволюции и геномике Скотт Треверс отметил, что к такому выводу пришло известное исследование "голубой зоны", проведенное Дэном Бюттнером и Сэмом Скемпом, в котором изучались регионы с самой высокой концентрацией долгожителей (людей, которые живут до 100 лет и больше). Эти регионы имеют общие привычки, которые способствуют более долгой и здоровой жизни, пишет Forbes.

Диета. Люди в голубых зонах едят преимущественно растительную пищу, уделяя особое внимание овощам, бобам, цельным зернам и орехам. Мясо едят умеренно, часто в виде небольшой порции во время еды. Продукты минимально обработаны и часто местного происхождения.

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Регулярная физическая активность. Важно ежедневное движение, например, ходьба, садоводство или другие несидячие работы, то есть активность, встроенная в ежедневную рутину.

Прочные социальные связи. Семейные и общественные связи являются приоритетными, и люди активно поддерживают друг друга эмоционально и практически.

Чувство цели. Наличие причины просыпаться каждый день способствует психическому и эмоциональному здоровью.

Снижение стресса. Включает ежедневные ритуалы для снижения стресса, такие как молитва, сон или время с близкими.

Вера или духовные практики. Многие долгожители принадлежат к религиозным общинам, которые обеспечивают чувство принадлежности и регулярные практики, которые снижают стресс.

Окружающая среда. Окружающая среда в этих районах поощряет движение и социальное взаимодействие. Доступ к природе и ограниченное воздействие вредных влияний, таких как загрязнение или высокая преступность, способствуют благополучию.

Хотя исследования синих зон могут предложить наиболее проверенный сценарий долголетия, другие нашли свой собственный способ дожить до 100 лет. Они рассказали, как им удалось это сделать.

Жанна Кальман - старейший человек в мире

Распорядок дня француженки Жанны Кальман, самой долгоживущей подтвержденной особы в мире в возрасте 122 лет, выглядел примерно так: она просила, чтобы ее будили в 6:45 утра каждый день сотрудники дома престарелых, и начинала утро с молитвы. Сидя в кресле, она делала легкие упражнения, надев стереогарнитуру. Ее распорядок включал растяжку и сгибание рук и ног. На завтрак она обычно пила кофе с молоком и сухари.

Она мылась сама, используя фланелевую салфетку. После завтрака она сама убирала посуду. Она отдавала предпочтение тушеной говядине, наслаждалась десертом с каждым приемом пищи. Женщина ежедневно готовила себе фруктовые салаты, обычно с бананами и апельсинами, и любила шоколад. После еды она выпивала небольшой бокал портвейна и выкуривала сигарету.

Днем она спала два часа в кресле, прежде чем навестить соседей в доме престарелых, чтобы поделиться последними новостями, которые она слышала по радио. Вечером она быстро ужинала, возвращалась в свою комнату и слушала музыку, так как из-за плохого зрения ей было трудно читать. Она заканчивала свой день последней сигаретой перед сном в 10 часов вечера.

Вайолет Браун - дожила до 117 лет

Вайолет Браун, дожившая до 117 лет, была первой известной долгожительницей Ямайки. Ее рацион был разнообразным, но она воздерживалась от курицы, свинины и рома. Она также приписывает свое долголетие привычке есть три яйца в день, два из которых сырые.

Джордж Джонсон — американец, мужчина, 112 лет

Он ел сосиски и вафли каждый день на завтрак, а иногда и на обед или ужин. Каким-то образом весь этот холестерин так и не настиг его. Он умер от пневмонии в 2006 году.

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