До этого парень набил себе надпись "Кернес жив" на лбу.

Житель Харькова Евгений Ивашко, который прославился татуировкой с надписью "Кернес жив" на лбу (позже он ее удалил), решил на этом не останавливаться. На этот раз он набил себе на ягодице портрет экс-президента Петра Порошенко за решеткой.

Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав видео самого процесса.

"Решил набить новое тату "В тюрьме сейчас макароны". Первый сеанс прошел отлично. Ждем Петра Алексеевича. Полное завершение тату 17-го числа", – написал он в подписи к видео.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на его затею:

"Что ты с собой делаешь?", "Классная идея. Чего вы так жестоко? Нужно ко всему относиться с юмором", "Это какой-то бред", "Ну, а почему бы и нет?", "Зачем?", "А это как теперь называть? Сел на Порошенко или Порошенко сел", "Через сколько удалять будет?", "Скоро на твоей жопе можно будет отследить всю историю современной Украины".

Читайте такжеВ Харькове блогер лишился тату на лбу "Кернес жив" - освободил место для рекламы (фото)Ранее, в сети опубликовали фото мужчины с татуировкой президента Украины Зеленского на ноге.

Вас также могут заинтересовать новости: