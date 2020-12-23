Житель Харькова сделал себе на лбу тату, посвященное покойному мэру.

Житель Харькова Евгений Ивашко сделал себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив".

Видеоролик самого процесса нанесения татуировки он опубликовал в Tik Tok.

На этот поступок пользователи соцсетей отреагировали в основном негативно. Они считают, что это неадекватное поведение, и когда парень узнает правду о Кернесе, "то очень расстроится". В ответ Ивашко написал, что это его тело, а также удивился такой негативной реакции.

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Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур – 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.

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Автор: Олег Давыгора