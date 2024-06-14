Всегда считалось, что зеленый чай полезнее кофе.

Идея о том, что зеленый чай полезнее кофе, существует уже много лет. Несмотря на то, что большинство людей выпивает по крайней мере одну чашку кофе ежедневно, многие считают, что зеленый чай является лучшим напитком. Врачи и диетологи рассказали, действительно ли это так для Aol.

Одна из главных причин, почему зеленый чай является лучшим напитком, заключается в том, что он содержит меньше кофеина, чем кофе.

"Чашка кофе весом 8 унций может содержать около или более 100 мг кофеина, тогда как чашка зеленого чая такого же размера может содержать 50 мг или меньше", - объяснила доктор медицинских наук, врач первичной медицинской помощи из Атланты Неха Патак. Видео дня

Тем не менее люди могут употреблять кофе, миксуя его с различными добавками.

"Люди обычно пьют кофе со сливками, сахаром и/или вкусовыми сиропами, которые могут добавить много калорий и повысить гликемический индекс, особенно когда пьют его перед тем, как что-то поесть", - отметила зарегистрированный диетолог из Денвера Кэтрин Ралл.

Известно, что зеленый чай полезен тем, что содержит много антиоксидантов.

"Зеленый чай содержит много катехинов - антиоксидантов, которые помогают бороться с артритом и воспалением. Катехины также могут привести к улучшению общего состояния сердца. Кроме способности защищать клетки кожи от повреждения ультрафиолетом, этот суперпродукт содержит аминокислоты, которые полезны для укрепления здоровья мозга, улучшения настроения и уменьшения стресса", - рассказала сертифицированный врач семейной медицины из Техаса Бринна Коннор.

Также зеленый чай может способствовать уменьшению веса.

"Зеленый чай обладает впечатляющими противовоспалительными свойствами. Исследования также обнаружили, что зеленый чай может помочь снизить уровень глюкозы и инсулина, что является большим преимуществом, если вы боретесь с инсулинорезистентностью или лишним весом", - подчеркнула зарегистрированный диетолог из Бостона Алисса Пачеко.

Однако важно помнить, если зеленый чай полезен, то это не означает, что кофе является вредным для вас. Также многие эксперты утверждают, что кофе имеет множество преимуществ для здоровья.

"Кофе также содержит много антиоксидантов, которые связаны с лучшим метаболизмом глюкозы и меньшим воспалением. Исследования кофе также показали, что он может улучшить уровень энергии, умственную активность и физическую работоспособность. Он также может снизить риск определенных заболеваний, таких как диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера", - отметила Неха Патак.

Однако кофе следует употреблять умеренно, как и другие многие продукты.

"Кофе может иметь риски для здоровья, если употреблять его в больших количествах. Кроме бессонницы, раздражительности и нерегулярного сердцебиения из-за высокого уровня кофеина, кофе также может вызвать временное повышение кровяного давления, особенно у людей, которые не являются постоянными потребителями кофе", - объяснила Бринна Коннор.

В свою очередь сертифицированный терапевт и специалист по женскому здоровью из Нью-Джерси Сома Мандал советует выбирать высококачественные, органические бренды зеленого чая, которые не подвергаются чрезмерной обработке ненужными добавками.

Какие еще напитки полезны для здоровья

Ранее ученые назвали восемь преимуществ для здоровья, если употреблять черный кофе. Этот напиток может быть полезным для сердца, может снизить риск развития диабета 2 типа, улучшить настроение и уменьшить уровень депрессии.

Также были названы преимущества розового чая для здоровья человека. Известно, что этот напиток не содержит кофеина, поэтому точно не несет опасности для организма.

"Он не содержит кофеина, является хорошим источником гидратации, богат антиоксидантами и может помочь облегчить менструальные боли", - заверила диетолог Вина В.

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