Список возглавляют зеленый и лимонно-имбирный чаи.

По утверждениям специалистов, если вы пытаетесь сбросить лишние килограммы, вам нужно избегать сладких напитков, таких как газировка, обработанные соки и фирменные кофейные напитки. При этом некоторые напитки действительно могут помочь вам похудеть. Одним из лучших примеров этого является чай, пишет BestLife.

Диетологи назвали 8 видов чаев для похудения, которые стоит попробовать:

Зеленый чай. Исследования зеленого чая подтвердили его пользу для здоровья во всем: от когнитивных функций до болезней сердца. По словам, диетолога Мишель Рутенштейн, зеленый чай также является наиболее рекомендуемым чаем для похудения: "Со сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями он может помочь ускорить метаболизм, облегчить окисление жиров и улучшить чувствительность к инсулину, что поможет достичь целей по снижению веса".

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Лимонно-имбирный чай. Это следующий наиболее рекомендуемый чай для похудения. Корень имбиря стимулирует пищеварение и уменьшает воспаление, поддерживая здоровый обмен веществ по нескольким направлениям, рассказала диетолог Рэйчел Ричардсон. Эксперт по питанию Хлоя Уорд добавила, что "гингерол, активное соединение имбиря, обладает термогенными свойствами, которые могут увеличить расход калорий и способствовать потере жира".

Чай Пуэр. Это "ферментированный чай, приготовленный из того же растения, что и зеленый, улун и черный чай", объяснила диетолог Колетт Мико. Он уже давно используется в традиционной китайской медицине из-за его эффекта снижения уровня холестерина, но некоторые исследования показывают, что он также может "способствовать липидному обмену и снижению веса".

Чай Улун. Это частично окисленный чай, что придает ему характерный вкусовой профиль, который находится где-то между свежестью зеленого чая и крепостью черного чая. По словам диетологов, улун содержит те же катехины, что и зеленый чай: "Одно исследование показало, что мужчины и женщины, которые пили чай улун ежедневно в течение шести недель, потеряли массу тела, а также заметили улучшение уровня триглицеридов и холестерина. Исследователи полагают, что катехины, содержащиеся в чае улун, могут способствовать контролю веса за счет улучшения липидного обмена".

Чай с корицей. Стабилизируя уровень сахара в крови, чай с корицей может помочь уменьшить тягу к еде и поддержать цели по снижению веса, особенно для людей с резистентностью к инсулину или диабетом 2 типа, отмечают специалисты. Исследования подтвердили, что корицу "можно рекомендовать в качестве добавки для снижения веса при лечении ожирения.

Мятный чай. Ментол может помочь подавить аппетит и уменьшить тягу к сладкой или высококалорийной пище, отметила диетолог Уорд.

Чай Эрл Грей. Содержит кофеин и флавоноиды, которые ускоряют обмен веществ и способствуют сжиганию жира, говорят специалисты.

Адаптогенный чай. По словам диетологов, адаптогены представляют собой "класс трав, корней и других растительных веществ", и они могут "косвенно способствовать обмену веществ": "Ежедневное употребление адаптогенного чая может поддержать реакцию вашего организма на стресс, что может помочь улучшить сон, и то, и другое способствует обмену веществ".

Напомним, ранее ученые выяснили, что препаратом для похудения можно лечить хронические болезни почек.

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