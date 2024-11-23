Это может стать идеальным решением для борьбы с бактериями.

Существует абсолютно бесплатный способ очистить старые губки, чтобы их можно было использовать повторно. Об этом рассказали эксперты американской фирмы Whirpool, специализирующейся на уборке, пишет Mirror.

По словам специалистов, это легко сделать с помощью микроволновой печи. Это может стать идеальным решением для борьбы с бактериями, что избавит вас от постоянной необходимости покупать новые губки.

"Обычно губку можно разогреть в микроволновой печи, чтобы эффективно очистить ее. Однако важно отметить, что безопасно разогревать в микроволновой печи можно только губки без каких-либо металлических компонентов или чистящих подушечек. Губки с металлическими или абразивными частями нельзя класть в микроволновку", - объясняют эксперты.

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Они советуют делать эту процедуру каждые несколько дней или по мере необходимости, в зависимости от таких факторов, как частота использования и уровень загрязнения:

"Если губка начинает выделять неприятный запах или имеет признаки видимой грязи или мусора, возможно, ее нужно очистить тщательно".

При этом специалисты рассказывают о других способах очистки губки.

"Один из вариантов - замочить губку в неразбавленном белом уксусе по крайней мере на 5 минут перед полосканием. Другой метод - погрузить губку в раствор примерно половины чайной ложки концентрированного отбеливателя (8,25% гипохлорита натрия) на каждый литр теплой воды на 5 минут, затем тщательно смойте", - говорится в статье.

В то же время эксперты все равно рекомендуют заменять губки каждые 1-2 недели, если вы ими часто пользуетесь.

"Со временем губки накапливают бактерии и частицы пищи, даже если их регулярно мыть", - отмечается в статье.

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