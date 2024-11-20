С наступлением зимы на окнах появляется надоедливый конденсат. Однако, есть лайфхаки, как от него избавиться.
Розничный продавец DIY Screwfix объяснил huffingtonpost, что это явление возникает когда влага в теплом воздухе сталкивается с холодными окнами и конденсируется на стекле каплями воды. Эта может повредить герметик и рамы окон.
"Закрытые шторы прекрасно предотвращают сквозняк, но они также предотвращают нагрев оконного стекла от центрального отопления. Это делает стекло холоднее, чем могло бы быть, что вызывает конденсацию", - объясняет Screwfix.
Чтобы уменьшить это влияние, эксперты советуют держать шторы открытыми хотя бы в течение ночи.
По словам эксперта, окна с двойным стеклопакетом, как правило, лучше в этом вопросе, чем однокамерные, поскольку слой воздуха между двумя стеклами, действует как удивительно хороший изолятор.
Оконная компания Stanek Windows поделилась другими советами. В частности, для борьбы с конденсатом они советуют:
- выключить любые увлажнители;
- купить осушитель воздуха;
- использовать вытяжку в ванной и на кухне:
- открывать окна в течение дня;
- добавить дополнительные уплотнения для удерживания теплого воздуха;
- поместить растения подальше от окна.
Кроме того, стоит перестать сушить вещи в помещении и на радиаторах.
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