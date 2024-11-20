Некоторые неосторожные действия могут усугублять конденсат в квартире.

С наступлением зимы на окнах появляется надоедливый конденсат. Однако, есть лайфхаки, как от него избавиться.

Розничный продавец DIY Screwfix объяснил huffingtonpost, что это явление возникает когда влага в теплом воздухе сталкивается с холодными окнами и конденсируется на стекле каплями воды. Эта может повредить герметик и рамы окон.

"Закрытые шторы прекрасно предотвращают сквозняк, но они также предотвращают нагрев оконного стекла от центрального отопления. Это делает стекло холоднее, чем могло бы быть, что вызывает конденсацию", - объясняет Screwfix.

Видео дня

Чтобы уменьшить это влияние, эксперты советуют держать шторы открытыми хотя бы в течение ночи.

По словам эксперта, окна с двойным стеклопакетом, как правило, лучше в этом вопросе, чем однокамерные, поскольку слой воздуха между двумя стеклами, действует как удивительно хороший изолятор.

Оконная компания Stanek Windows поделилась другими советами. В частности, для борьбы с конденсатом они советуют:

выключить любые увлажнители;

купить осушитель воздуха;

использовать вытяжку в ванной и на кухне:

открывать окна в течение дня;

добавить дополнительные уплотнения для удерживания теплого воздуха;

поместить растения подальше от окна.

Кроме того, стоит перестать сушить вещи в помещении и на радиаторах.

Ранее УНИАН рассказывал, как избавиться от плесени в доме.

Вас также могут заинтересовать новости: