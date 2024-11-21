Плесень может представлять серьезную опасность для здоровья.

Эксперт по дизайну ванных комнат в интернет-магазине Big Bathroom Shop Рикки Фотергилл, рассказала, как некоторые повседневные предметы шокирующе связаны с ростом плесени, и дала советы о том, как поддерживать их в чистоте, пишет express.co.uk.

"Плесень не только портит вид на стенах или потолках, но и может представлять серьезную опасность для здоровья, если с ней не бороться вовремя. Когда плесень отчетливо видна в вашем доме, бороться с ней просто. Но, по словам экспертов, плесень также может скрываться в некоторых довольно труднодоступных местах, о которых вы, возможно, никогда раньше не задумывались", - говорится в публикации.

По словам профессионалов, ключом к предотвращению любого долгосрочного повреждения интерьера, а также проблем со здоровьем является понимание того, что может стать причиной роста плесени.

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Отмечается, что одно из малоизвестных мест, которые могут "тайно" вызывать рост плесени, - бутылки с шампунем и кондиционером, которые обычно расставляют на бортике ванны или душа.

"Протирайте бутылки после использования, храните их на полках или стеллажах с надлежащим дренажем и не оставляйте их непосредственно на влажных поверхностях, таких как край ванны или поддон для душа", - отметила Фотергилл.

Еще одним распространенным виновником роста плесени в ванной комнате являются губки или мочалки. Их советуют тщательно промывать после каждого использования и хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

"Подумайте о том, чтобы менять их каждые три-четыре недели или перейти на быстросохнущие альтернативы, такие как силиконовые скребки".

Также следует обратить внимание на занавески для душа, коврики для ванной, которые сохраняют влагу и могут которые увеличивать рост плесени.

"Регулярно стирайте их в горячей воде и давайте им полностью высохнуть", - посоветовала специалист.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему появляется сильный конденсат на окнах и как от него избавиться.

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