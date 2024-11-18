Иногда мы слишком зацикливаемся на том, чтобы получить пену во время мытья посуды, но это необязательный процесс.

Мы всегда "радуемся" тому, что, во время мытья посуды, мы видим появление пузырьков мыла, так как это является подтверждением взаимодействия с жиром. Однако один из экспертов отмечает, что это также может говорить о том, что вы используете слишком много жидкости для мытья посуды и "теряете деньги".

"Многие люди переоценивают количество необходимого мыла", - подчеркивает эксперт по уборке с более чем 20-летним опытом работы в этой области Маффетта Крюгер в комментарии для Better Homes & Gardens.

По его словам, избыток мыльного раствора может оставить осадок на самой посуде, из-за чего ее нужно будет дополнительно ополаскивать.

Видео дня

Сколько мыльного средства нужно использовать?

Его нужно совсем немного, по информации эксперта. Достаточно выдавить пару капель средства на губку — чтобы эффективно отмыть стопку грязной посуды. Чтобы оно прослужило дольше, необходимо несколько раз помять губку, чтобы распределить мыло.

Если вы моете посуду, наполнив раковину водой, тогда будет достаточно одной-двух чайных ложек мыльного средства.

Что произойдет, если вы используете неправильное количество средства для мытья посуды?

Недостаточное количество мыльного средства может привести к тому, что на вашей посуде останутся остатки жира и грязи, а частицы старой пищи останутся на ней и будут представлять опасность для здоровья. Кроме того, большинство средств для мытья посуды и вовсе не убивают бактерии — они просто расщепляют грязь и жир.

Слишком большое количество мыла для мытья посуды может привести к тому, что на посуде остается мыльный осадок и требуется дополнительное время на ополаскивание. Это может привести к нерациональному использованию продукта и лишнему расходу воды.

Миф о пузырьках

Наличие активной пены обычно является хорошим признаком того, что мыло расщепляет жир и помогает удалить частицы пищи с поверхности посуды. Однако отсутствие пузырьков не обязательно означает, что все мыло исчезло.

Если пузырьки исчезли, это может означать, что мыло полностью эмульгировало жир, отмечает Крюгер.

Вместо того чтобы обращать внимание на наличие пузырьков, следите за качеством воды.

Другие новости о лайфхаках в процессе уборки

Ранее УНИАН сообщал, что нужно добавить в воду для мытья пола, чтобы даже старый паркет заблестел.

Кроме того, чем вытирать пыль, чтобы она меньше садилась. Всего одно простое решение поможет исправить эту ситуацию — точнее, одно средство.

Вас также могут заинтересовать новости: