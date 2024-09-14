Эта фаршированная тыква поможет накормить всю семью.

Фрукты и овощи всегда самые вкусные в свой сезон. Сейчас время тыквы, а потому не стоит упускать возможность что-то из нее приготовить.

Как пишет Ехргеѕѕ, эта фаршированная тыква поможет накормить всю семью за небольшие деньги. Для приготовления нужны:

тыква - 2 шт. среднего размера;

оливковое масло - 2 ст.д.

соль - четверть чайной ложки;

молотый перец

свежий шпинат - 200 г;

сливочный сыр - 230 г;

сыр "Лестер" красный - 150 г;

бекон - 6 полосок.

Сначала разогрейте духовку до 200С. Приготовьте тыкву - разрежьте каждую вдоль пополам. С помощью ложки выньте семена и мясистые нити.

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Положите тыкву срезом вверх на противень. Сбрызните срезы оливковым маслом и приправьте. Переверните тыкву срезом вниз и готовьте 40 часов.

В это время в средней сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне и добавьте свежий шпинат. Готовьте около пяти минут. Смешайте в миске шпинат, сыр и половину бекона.

Выньте тыкву из духовки с помощью ложки выньте мякоть, оставив границы примерно 2 см по бокам. Нафаршируйте ее смесью из тыквы, шпината, бекона и сыра. Сверху выложите оставшийся нарезанный вареный бекон.

Готовьте фаршированную тыкву еще 15 минут, пока сырная смесь не расплавится, а верх не станет золотисто-коричневым. Сверху посыпать свежемолотым черным перцем.

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