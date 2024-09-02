Он может повлиять на толерантность к кофеину.

Осень уже наступила, а это значит, что начался сезон латте с тыквенными специями, клетчатых шарфов, удобных джемперов и опадающих листьев.

Тыквенный латте стал синонимом прохладных месяцев. Однако эксперт по сну Рекс Исап рекомендует не пить его сразу, как проснулись. Как он объяснил Mirror, лучше подождать хотя бы час.

По его словам, уровень кортизола, который связывают со стрессом, достигает своего пика, когда звучит будильник в семь утра и вы открываете глаза. Этот гормон "повышает" вашу бдительность. Если после пробуждения сразу принять кофеин, это разовьет вашу толерантность к стимулятору.

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"В течение дня наш мозг вырабатывает химическое вещество аденозин, которое способствует сну. Чем дольше мы не спим, тем больше накапливается аденозин, из-за чего мы чувствуем сонливость. Тем не менее, кофеин дает ключевую роль в работе, блокируя рецепторы аденозина, поддерживая нашу бдительность и способствуя бодрствованию. Поэтому, если вам когда-нибудь было трудно отдохнуть после дня, наполненного кофе, это может быть основной причиной", - отметил Исап.

Как известно, культовый напиток уже стал традиционным в кофейнях Starbucks. там его подают горячим, со льдом или в формате фрапучино. Этот кофейный напиток "готовится вручную с фирменным эспрессо, соединенным с соусом со вкусом тыквенных специй и паровым молоком, а подается со взбитыми сливками и смесью специй из корицы, имбиря, мускатного ореха и гвоздики".

Советы относительно кофе

Ученые обнаружили неожиданный положительный эффект от ежедневного употребления кофе - оказывается, полезные свойства этого напитка могут уменьшить риск смерти, связанный с длительным сидением.

Недавно гастроэнтерологи развеяли популярный миф об употреблении кофе натощак.

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