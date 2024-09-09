Его можно даже малышам, ведь рецепт разработала детский диетолог.

При правильно подобранном рецепте десертом можно лакомиться даже на завтрак. Детский диетолог и писательница Ромина Бертинаццо поделилась этим пирогом в своей кулинарной книге "Вкусный животик".

"Кто сказал, что вы не можете наслаждаться пирожным на завтрак? Этот простой пирог на завтрак сочетает лучшее из обоих миров - торта и блинов. Он изготовлен из повседневных кухонных ингредиентов, которые, пожалуй, уже есть под рукой", - отметила женщина, которую цитирует Ехргеѕѕ.

Ее рецепт был разработан с учетом детей, но нет причин, почему этот пирог не подойдет и взрослым. Для его приготовления нужны такие ингредиенты:

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банан - 1 шт;

яйца - 3 яйца;

молоко - 180 мл;

мука - 200 г;

разрыхлитель - 1,5 ч.л.

кокосовый или тростниковый сахар - 4 ст. л;

шоколадная стружка или ягоды - 1 горсть;

несоленое сливочное масло для смазывания.

Приготовление этого десерта занимает всего 10 минут методом "все в одном". Но прежде чем начать приготовление смеси, убедитесь, что духовка разогрета до 180C/160C вентилятор или газ 4. Смажьте форму для выпечки 26x18 см несоленым сливочным маслом и отложите.

В большой миске смешайте все, кроме шоколада/ягод. Перелейте тесто в форму, а уже сверху посыпьте их. Теперь выпекайте пирог в духовке от двух до 30 минут, пока шпажка, вставленная в центр, не будет полностью чистой.

Выньте десерт из духовки и дайте ему немного остыть перед подачей.

Что еще можно приготовить на завтрак

Яичница обычно предполагает перемешивание или взбивание яиц с приготовлением на медленном огне. Чаще всего туда добавляют лук, сливки, сыр и даже сметану. Издание Ехргеѕѕ попробовало рецепт с майонезом и поделилось результатами.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить омлет по рецепту от судьи Masterchef. Джейми Оливер рассказал, как приготовить быстрые пончики без сахара на завтрак.

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