Его можно есть на завтрак или как десерт или закуску.

Мэри Берри - королева выпечки, рецепты которой настолько же просты и доступны, как и вкусны. Ее банановый хлеб является одним из самых простых, для приготовления которого нужно лишь смешать все ингредиенты и поставить запекаться.

Как пишет Ехргеѕѕ, банановый хлеб - отличный рецепт по многим причинам. Его можно есть как закуску или как завтрак. В нем есть полезные свойства бананов и нет недостатков ингредиентов магазинной выпечки.

Как приготовить банановый хлеб от Мэри Берри

Чтобы приготовить это лакомство понадобится форма для хлеба с размерами 17x9x9 см или любая другая похожего размера, а также эти ингредиенты:

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сливочное масло - 100 г;

сахарная пудра - 175 г;

яйца - 2 шт;

спелые бананы - 2 шт;

мука - 225 г;

разрыхлитель - 1,5 ч.л;

молоко - 2 ст.л.

Форму для выпекания слегка смазать маслом и застелить пергаментом с антипригарным покрытием. Разогрейте духовку до 180°C или газ 4.

Масло надо заблаговременно достать, чтобы оно стало мягким, а бананы смять в пюре. Все ингредиенты добавьте в миску и взбивайте примерно две минуты миксером или тщательно перемешайте лопаткой.

Ложкой выложите смесь в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Выпекайте примерно один час, пока банановый хлеб хорошо не поднимется и не станет золотисто-коричневым.

Оставьте пирог остыть в форме на несколько минут, а затем доставайте. Снимите пергамент и оставьте лакомство на решетке до полного остывания.

Нарежьте ломтиками для подачи такой толщины, как вам нравится. Его вкусно есть смазывая маслом или вареньем.

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