Этого блюда хватит, чтобы накормить четырех человек.

Когда дело доходит до кулинарии, часто мы сталкиваемся с тем, что по кругу готовим одни и те же блюда. Однако можно приготовить привычные куриные бедра с новым маринадом и с фасолевым пюре вместо картофельного.

Как пишет Ехргеѕѕ, этого хватит, чтобы накормить четырех человек, а приготовление не займет много времени. К счастью, ингредиентов для приготовления блюда немного. В частности, понадобятся:

бедра - 6-8 шт;

чеснок - 3 зубчика;

сок и цедра 1 лимона;

натуральный йогурт - 100 г;

фасоль - 2 банки по 400 г;

пакетик кресс-салата, шпината и рукколы - 80 г;

масло, соль, перец.

В большой миске смешайте йогурт, чеснок, лимонный сок и цедру. Добавьте куриные окорочка и перемешайте. Оставьте их в холодильнике минимум на один час.

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Разогрейте духовку до 180. На разогретой сковороде обжарьте окорочка, пока кожица не подрумянится. Затем переложите их в форму для духовки или противень и запекайте 15-20 минут до полной готовности.

Тем временем на медленном огне нагрейте фасоль с жидкостью, в которой они были. После прогревания слейте немного, добавьте в сковороду нарезанную зелень и разомните толкушкой для картофеля. Если вам кажется, что смесь немного суховата, вы можете добавить немного сливочного масла, сливок или молока, чтобы сделать ее более кремовой. Подавайте мясо и пюре вместе горячими.

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