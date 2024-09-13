Этот метод позволит получить хрустящую ароматную корочку у картофеля.

Приготовить идеальную жареную картошку иногда бывает довольно сложно, поскольку мало у кого она получается пушистая внутри и хрустящая снаружи.

Ведущий и шеф-повар MasterChef Джон Торрод и его жена Лиза Фолкнер раскрыли свой секретный ингредиент для приготовления этого блюда. Как пишет Ехргеѕѕ, мужчина похвастался, что его любимая готовит лучшую жареную картошку. Для этого достаточно добавить кубик бульона.

"Вы нагреваете воду, затем сыпете туда немного бульона, а затем кладете туда свою картошку, и на ней появляется красивая приправа", - объясняет Лиза.

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Для приготовления по ее рецепту нужно взять:

картофель - 8-10 шт.

куриный или говяжий бульон - 2 кубика;

масло для жарки.

Для начала разогрейте духовку до 200°C (вентилятор 180C/газ шесть). Пока духовка разогревается, разрежьте каждую картофелину на две-три части в зависимости от размера. Затем добавьте его в большую кастрюлю с крышкой, залейте кипятком и кипятите примерно пять минут.

Когда картофель будет готов, слейте воду, снова накройте крышкой сковороду и встряхните картофель, чтобы края стали шероховатыми. Выложите картофель в глубокий противень и в это время переходите к бульону. Растворите кубики в 300 мл кипятка и залейте им картофель. После этого сбрызните его растительным маслом.

Поставьте в середину предварительно разогретой духовки и запекайте примерно 40 минут, пока бульон не испарится и картофель не станет хрустящим сверху.

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