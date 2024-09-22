Этой порции достаточно, чтобы накормить семью из четырех человек.

Картофель с курицей - это очень простое и сытное блюдо, которое легко приготовить и накормить всю семью. Его можно сделать в одной кастрюле.

Как пишет BBC Good Food, этой порции достаточно для четырех человек. На кулинарном сайте блюдо получило высокие оценки, а комментаторы назвали его идеальным для холодного времени года.

Для приготовления понадобятся:

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куриные бедра без костей - 8 шт;

растительное масло - 1 ст.л.

репчатый лук - 5 шт;

мука - 2 ст.л.

кубики куриного бульона - 2 шт;

морковь - 2 шт;

картофель - 400 г;

замороженный горошек - 200 г;

звездчатая горчица - 1 ст.л.;

свежая зелень - горсть.

Нагрейте в чайнике 750 мл воды. В это время обжарьте куриные бедра в масле в кастрюле. Добавьте туда измельченный лук и готовьте до румяного цвета. Кубики бульона добавьте вместе с мукой, перемешайте до однородности и постепенно влейте горячую воду из чайника.

Добавьте нарезанную морковь и картофель, доведя до кипения. Накройте крышкой и варите 20 минут. После этого снимите крышку, тушите 15 минут, всыпьте горошек и готовьте еще 5 минут.

Приправьте по вкусу. Последней всыпаем горчицу. Разложите блюдо по тарелкам и украсьте зеленью.

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