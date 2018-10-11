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В Перу мужчина узнал об измене жены благодаря Google Maps

05:16, 11 октября 2018
Курьёзы
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Мужчина узнал жену по одежде / фото GoogleMaps

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По данным британского таблоида Mirror, мужчина планировал свой маршрут по карте, когда заметил на фотографии другого мужчину в объятиях своей супруги на скамейке. Мужчина отметил, что изображение привлекло его внимание из-за одежды женщины, которая была точь-в-точь как у его жены.

Сообщается, что снимок был сделан в 2013 году, однако, узнав об измене, мужчина все равно потребовал развода.

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Теги: #Перу#Google Maps#развод