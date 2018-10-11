В Перу мужчина узнал об измене жены благодаря Google Maps
05:16, 11 октября 2018Курьёзы
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Мужчина планировал свой маршрут по карте, когда заметил на фотографии другого мужчину в объятиях своей супруги на скамейке.
Мужчина узнал жену по одежде / фото GoogleMaps
В Лиме мужчина развелся со своей женой после того, как увидел ее на фотографиях в Google Maps в обнимку с другим мужчиной.
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По данным британского таблоида Mirror, мужчина планировал свой маршрут по карте, когда заметил на фотографии другого мужчину в объятиях своей супруги на скамейке. Мужчина отметил, что изображение привлекло его внимание из-за одежды женщины, которая была точь-в-точь как у его жены.
Сообщается, что снимок был сделан в 2013 году, однако, узнав об измене, мужчина все равно потребовал развода.
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