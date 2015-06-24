СМИ: На штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке напали клопы

Об этом сообщает Росбалт.

На этом этаже располагается департамент полевой поддержки — структуры, ответственной за материально-техническое обеспечение миротворческих миссий ООН.

Для борьбы с насекомыми, которые были найдены в двух офисах, были вызваны сотрудники дезинфекционной службы.

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Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента США Барака Обамы объявила о новом плане противодействия опасному уменьшению популяции пчел и бабочек вида Данаида монарх. В следующие 5 лет Белый дом предлагает сделать миллионы акров федеральной земли более приспособленными для пчел.