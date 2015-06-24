СМИ: На штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке напали клопы
09:07, 24 июня 2015Курьёзы
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Эвакуация была проведена на 34-м этаже здания секретариата ООН в Нью-Йорке после того, как в некоторых офисах обнаружили клопов.
В некоторых офисах здания обнаружили клопов
Об этом сообщает Росбалт.
На этом этаже располагается департамент полевой поддержки — структуры, ответственной за материально-техническое обеспечение миротворческих миссий ООН.
Для борьбы с насекомыми, которые были найдены в двух офисах, были вызваны сотрудники дезинфекционной службы.
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Напомним, ранее сообщалось, что Администрация президента США Барака Обамы объявила о новом плане противодействия опасному уменьшению популяции пчел и бабочек вида Данаида монарх. В следующие 5 лет Белый дом предлагает сделать миллионы акров федеральной земли более приспособленными для пчел.
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