В Польше рысь вторглась на ферму, полакомилась утками и заснула там (видео)
12:59, 28 ноября 2019Курьёзы
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Рысь полакомилась домашней птицей и уснула на дворе фермы.
Рысь полакомилась домашней птицей \ скриншот с видео
Рысь вторглась на ферму в Польше, полакомилась домашней птицей и заснула там.
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Впрочем, именно благодаря послеобеденный сиесте защитникам природы удалось идентифицировать своего подопечного. Как оказалось, эту рысь в польские леса привезли из рижского зоопарка. В дикую природу латвийцы выпустили ее в рамках проекта восстановления популяции этих животных в регионе.
Фермер на хищницу не злится, но теперь его птица стала значительно осторожнее и проводит больше времени на крыше.
Рысь вторглась на ферму в Польше, полакомилась домашней птицей и заснула там
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