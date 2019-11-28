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В Польше рысь вторглась на ферму, полакомилась утками и заснула там (видео)

12:59, 28 ноября 2019
Курьёзы
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Рысь полакомилась домашней птицей \ скриншот с видео

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Впрочем, именно благодаря послеобеденный сиесте защитникам природы удалось идентифицировать своего подопечного. Как оказалось, эту рысь в польские леса привезли из рижского зоопарка. В дикую природу латвийцы выпустили ее в рамках проекта восстановления популяции этих животных в регионе.

Фермер на хищницу не злится, но теперь его птица стала значительно осторожнее и проводит больше времени на крыше.

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Теги: #Польша