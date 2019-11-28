В Польше рысь вторглась на ферму, полакомилась утками и заснула там (видео)

Рысь полакомилась домашней птицей и уснула на дворе фермы.

Рысь вторглась на ферму в Польше, полакомилась домашней птицей и заснула там.

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Впрочем, именно благодаря послеобеденный сиесте защитникам природы удалось идентифицировать своего подопечного. Как оказалось, эту рысь в польские леса привезли из рижского зоопарка. В дикую природу латвийцы выпустили ее в рамках проекта восстановления популяции этих животных в регионе.

Фермер на хищницу не злится, но теперь его птица стала значительно осторожнее и проводит больше времени на крыше.