Названа самая смешная фотография дикой природы 2019 года

Объявлен победитель конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2019.

Стал известен победитель конкурса Comedy Wildlife Photography Awards-2019. Читайте такжеПоявилось забавное видео, как рыси истошно орут друг на друга "человеческими" голосами Лучшей забавной фотографией дикой природы стал снимок под названием "Хватай жизнь за..." Сары Скиннер. На фотографии запечатлен момент, как игривый львенок пытается схватить передними лапами с выпущенными когтями шествующего впереди взрослого льва за его "достоинство".

"Я невероятно рада быть абсолютным победителем конкурса Comedy Wildlife Photography Awards. Конечно, мне греет душу тот факт, что эта фотография послужит поводом для смеха и радости по всему миру", - прокомментировала свою победу Скиннер.

Ранее в Африке в одном из кенийских заповедников был обнаружен одноглазый лев, своим видом напоминающий Шрама из мультфильма «Король Лев».