13 марта 2014 года в 12.00 в МЗ Украины состоится пресс-конференция по результатам проведения "Украинских дней защиты от атопического дерматита"

Участники пресс-конференции:

Александр Литус - главный внештатный дерматовенеролог МЗ Украины, профессор кафедры дерматовенерологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика, доктор медицинских наук;

Андрей Курченко - заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии НМУ им. О. О. Богомольца, доктор медицинских наук, действительный член Европейской и Американской академий аллергологии и клинической иммунологии.

Во время мероприятия врачи подведут итоги "Украинских дней защиты от атопического дерматита", расскажут о положении с заболеваемостью атопический дерматит (АД) в Украине, о междисциплинарный подход в лечении АД и дадут советы родителям, чьи дети страдают атопическим дерматитом.

Место проведения: г. Киев, ул. Грушевского, 7. Пресс-центр МЗ Украины

Аккредитация представителей СМИ по тел. 253-02-25, 253-69-75.

Атопический дерматит - хроническое воспалительное заболевание кожи аллергической природы. Это неинфекционный состояние с наследственной предрасположенностью, для которого характерно длительное течение с периодическим появлением сыпи на различных участках тела и зуд кожи. Впервые этому заболеванию дал описание французский дерматолог Е. Бенье в 1882 году. С тех пор в этой болезни было множество названий: детская экзема, аллергический дерматит, атопический нейродермит и другие.

На сьодняшній день заболевания атопический дерматит является важной медико-социальной проблемой в обществе. Несмотря на мировую статистику в Украине насчитывается около 500 000 больных атопическим дерматитом. Как и псориаз, эта болезнь фактически неизлечима. Полностью избавиться от нее удается единицам. Но современные методы доказательной медицины дают возможность эффективно бороться с заболеванием, благодаря чему количество случаев излечения неустанно увеличивается.

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