Кому нужна федерационализация?
Ошибки в заглавии нет. Просто то, что сегодня творится, по-другому назвать сложно. Вот и изобрел слово...
Десант из нескольких сотен «русскоязычных» молодчиков из чужой страны, охраняемых «спецназом», плюс такое же количество «украинцев», прикормленных той же страной, ну и, конечно, зомбированные российскими телеканалами остальные граждане, решили, а может им подсказали киселевы, как лучше устроить власть в Украине. Страну нужно федерализировать – разделить ее на отдельные княжества. А потом… Что потом? А потом в каждой федерации появится свой Янукович с межигорьями, золотыми батонами и унитазами, а народ так и останется в рабстве. Так может не федерализация способна дать «покращення» уже сегодня и сейчас, а децентрализация власти, при которой не появлялись бы больше «вожди нации», обворовывающие свой народ, а правда и закон стали бы нормой жизни в стране.
Вроде бы и похожи два термина: «федерализация» и «децентрализация», предполагающие действия, направленные на изъятие части власти у государства, но, по сути – нет. Децентрализация предполагает передачу большинства властных полномочий на уровень общин и эффективный контроль за действиями этой власти со стороны общественности, а федерализация - это только передача власти на региональный (областной) уровень и все.
Риторический вопрос. Знают ли люди, которые поддерживают федерализацию, что вместо вождя-тирана в Киеве они вследствие своих действий получат такого же вождя-тирана в своей федеральной области? Красноречивый пример – Россия. Народ стонет от своих федеральных вождей и просит Путина вместо Крыма ввести войска в свои регионы. Как иллюстрация – письмо из Вологды. И второе, хорошо, если эта федеральная область может прокормить себя, но многие юго-восточные области таковыми не являются и, прежде всего – Крым.
Поможет ли Россия? Вряд ли. Она и со своими регионами справится не может. Конкретный пример «братской» помощи – разрушенная и брошенная на самовыживание Южная Осетия. Вы думаете, что Путину дополнительные «едоки» нужны. Нет, конечно. Эту авантюру в Украине он затеял, чтобы отвлечь россиян от внутренних проблем и показать своему народу, что он может наказать взбунтовавшийся народ – «бей чужих, чтобы свои боялись». Конец империи близок. И пример успешного свержения диктатора в Украине для него, как кость в горле, поскольку может стать заразительным. Поэтому вся имперская пропагандистская машина сегодня работает на дискредитацию Украины. По «киселеву», народ Украины, восставший против тирании, воровства и коррупции, именуется «бандеровцами» и «фашистами». Западные страны, решившие оказать экономическую и политическую поддержку народу Украины, – организаторами и спонсорами конституционного переворота. Оккупация Крыма российскими войсками – «братской помощью» русскоязычному населению Украины. Правительство Украины – нелегитимной группой радикалов. Этот бред с телеэкранов вкладывается в сознание граждан Украины и России с одной целью – внушить страх и заставить просить помощи и защиты у «великого» Путина, а он «поможет». Все сделает, дабы Украина не провела демократические преобразования, так как это станет крахом его диктатуры.
Хотя сейчас именно тот исторический момент, когда можно в Украине под давлением народа провести децентрализацию всей страны. Чтобы «вожди» больше не появлялись ни на каком уровне управления страной. Чтобы закон и суд работали для всех одинаково. Чтобы власть держала ответ за каждую бюджетную гривну. Чтобы была работа, зарплата и пенсия. Европа смогла навести порядок в своих странах, сможем и мы – единый народ Украины.
Мирослав Питцык,
Исполнительный директор Ассоциации городов Украины