Финальная пресс-конференция информационной кампании по предупреждению превышения скорости «Не жени, Україно!». Итоги и дальнейшие шаги

Министерство инфраструктуры Украины совместно с проектом «Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине», финансируемого Европейским инвестиционным банком, а также Министерством информационной политики Украины приглашает вас принять участие в пресс-конференции, посвященной обсуждению результатов информационной кампании «Не жени, Україно!» , направленной на предотвращение превышения скорости. Информационная кампания, которая стартовала 21 сентября и завершилась 4 ноября, была направлена на освещение последствий ДТП в результате превышения скорости и призывала водителей соблюдать установленный правилами скоростного режима. Кампания была ориентирована на мужчин в возрасте от 30 до 45 лет и охватила территории Львовской, Житомирской, Ивано-Франковской, Харьковской, Хмельницкой, Херсонской областей, а также города Киев и Одессу.

Дата: 11 декабря 2018

Время: 13.30-14.30

Место: г.Львов, ул. Владимира Винниченко, 18, Львовская областная администрация, каб.257

Во время пресс-конференции будут представлены результаты кампании, также запланировано обсуждение недавно утвержденного Плана мероприятий по реализации Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2020 года.

Докладчики:

Жан-Эрик де Загон, Глава представительства ЕИБ в Украине;

Олег Синютка, Председатель Львовской областной государственной администрации

Иштван Хайцингер, Транспортный специалист, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ)

Лидия Елизарова, Начальник Управления безопасности на транспорте и технического регулирования Мининфраструктуры;

Роман Пилипенко, руководитель патрульной полиции Львова;

Рамона Лупу, Эксперт по кампаний по безопасности дорожного движения и коммуникации;

Петр Жижиян, Эксперт по коммуникациям.

Во время мероприятия обеспечивается синхронный перевод на английский и украинский языки.

Для аккредитации СМИ, регистрации участников и за дополнительной информацией обращаться к Петру Жижияну: petro.zhyzhyian@egis-ukraina.com или +38 066 308 6791.

Справка

Проект «Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине» финансируется Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и направлен на уменьшение количества и смертности в результате ДТП в стране. Для достижения этой цели ЕИБ подготовил программу по улучшению безопасности дорожного движения для Украины, которая охватывает два основных компонента: «безопасные дороги» (Компонент I) и «безопасные участники дорожного движения» (Компонент II). Компонент I касается вопроса улучшения проектирования дорог, усиление возможностей Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), анализа ДТП и аудита безопасности автомобильных дорог, а также общего управления безопасностью дорожного движения. Компонент II касается реализации целевых кампаний по безопасности дорожного движения, оценки их влияния и повышения осведомленности граждан. Проект реализуется компанией Egis International совместно с Expertise France.