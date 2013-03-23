Военные расчищают автомобильные дороги областного и районного значения в Киевской области

Группа из состава 507-го ремонтно-восстановительного батальона 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уже более полусуток с помощью специальной военной инженерной техники БАТ-2 и МАЗ-537 расчищает автомобильные дороги в районе Днепровской ГЭС. Также воины-деснянцы освобождают из снежного плена автомобильную технику, которая застряла в снегу еще с ночи.

- Вчера вечером мы получили команду создать мобильный оперативный отряд, подготовить военную технику и отправиться в направлении Днепровской гидроэлектростанции, - сообщил командир ремонтно-восстановительного батальона подполковник Валентин Савенок.

Уже под утро военные извлекли из снежных заносов несколько грузовиков и расчистили десятки километров дорог областного и районного значения.