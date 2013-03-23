Военные продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Вторую неделю подряд военнослужащие дислоцированной на Львовщине 24-й отдельной механизированной бригады продолжают оказывать помощь местным жителям в борьбе со снежной непогодой.

В ночь с 22 на 23 марта нештатная команда по ликвидации последствий стихийного бедствия во главе с капитаном Олегом Кутенко с помощью путепрокладывателя БАТ-2 расчищали снежные заносы по маршруту Золочев - Поляны - Красносельцы - Сновичи - Ремезовцы - Вороняны - Золочев. Пробивая большие сугробы, километр за километром, село за селом, экипаж за семь часов ночной работы очистил до 50 километров автомобильных дорог.

Все члены команды по ликвидации последствий стихийного бедствия понимали: от качественного и быстрого выполнения ими работы будет зависеть не только сочетание между окружающими селами, но и, возможно, чья-то жизнь. Ведь в течение недели уже были случаи, когда скорая медицинская помощь прибывала к пациентам вовремя только благодаря упорной работе военнослужащих.

В пять часов утра экипаж капитана Олега Кутенко вернулся к месту дислокации усталый и изможденный, но с чувством выполненного долга и уверенности в том, что их тяжелая работа была не напрасной.