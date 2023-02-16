У Токаева сообщили, что они обсудили вопросы гуманитарных связей.

В четверг, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Как сообщают в пресс-службе главы Казахастана, разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Отмечается, что главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между двумя странами.

"Касым-Жомарт Токаев подтвердил позицию Казахстана относительно дипломатического решения вооруженного конфликта между Россией и Украиной на основе Устава ООН и общепризнанных норм международного права", - говорится в сообщении.

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Позиция Казахстана в войне в Украине

В начале марта в Казахстане заявили, что не поддерживают "ни ту, ни другую сторону" конфликта. Тем временем жители Алма-Аты вышли на митинг с плакатами "Нет войне", "Руки прочь от Украины" и "Stop Putler".

Летом Токаев отказался признавать "независимость" "ЛДНР", назвав их "квазигосударственными территориями".

Позднее сообщалось, что президент Казахстана отказался от российского ордена и раскритиковал заявления о том, что Россия якобы "спасла" их от состоявшихся в январе 2022 года протестов.

В июле Казахстан вышел из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 года о Межгосударственном валютном комитете.

В декабре в стране заявили, что не будут помогать России обходить санкции.

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