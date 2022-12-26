Нынешние отношения между Казахстаном и Россией продолжатся, однако Казахстан "не будет использовать различные компании для обхода санкций".

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Казахстан заявил о том, что не присоединится к санкциям против страны-агрессора, однако при этом не будет помогать агрессору обходить существующий режим ограничений.

Как заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди в интервью японскому телеканалу NHK, Москва и Астана имеют тесные экономические связи, поэтому санкции против России, введенные из-за войны в Украине, негативно сказались на экономике Казахстана.

Он заверил, что нынешние отношения между Казахстаном и Россией продолжатся, однако Казахстан "не будет использовать различные компании для обхода санкций".

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Война в Украине и позиция Казахстана:

Россия еще с 1990-х годов предпринимала попытки по аннексии части северного Казахстана.

После полномасштабного вторжения путинских войск в Украину президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыто перешел к экономической и политической сепарации от России: он поручил наладить продажи нефти в обход РФ.

Ранее Токаев на Петербургском международном экономическом форуме заявил о невозможности признания так называемых "ЛДНР".

В эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" политолог Дмитрий Дробницкий назвал Казахстан следующей "проблемой" для Российской Федерации. Он убежден, что в этой стране могут происходить "нацистские процессы".

9 декабря 2022 года в Казахстане поставили на место посла РФ после его заявлений об этой стране.

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