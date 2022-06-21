Касым-Жомарт Токаев сослался на Устав Организации Объединенных Наций.

Территориальная целостность государств должна быть нерушима, как это прописано в Уставе ООН.

Такое объяснение дал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев насчет своего заявления о непризнании так называемых "ЛНР" и "ДНР". Глава государства высказался на этот счет в ходе Катарского экономического форума.

"Выражая нашу оценку относительно территориальной целостности государств, я, конечно же, имел в виду основной принцип Устава ООН. Поэтому, с моей точки зрения, территориальная целостность должна преобладать", — сообщил Токаев.

В своем заявлении президент Казахстана, по сути, поддержал нерушимость границ Украины. Он считает территории псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" частью нашего государства.

Напомним, 17 июня на Петербуржском международном экономическом форуме Токаев в присутствии Путина отказался признавать независимость "ЛНР" и "ДНР". Президент Казахстана назвал их "квазигосударственными территориями".

По мнению российского оппозиционера Геннадия Гудкова, своим высказыванием Токаев намекнул Путину, что тот проиграл. Глава Казахстана показал, мол, не хочет иметь дел с президентом РФ, так как это может привести к проблемам.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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