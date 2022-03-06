В Алма-Ате организовали митинг против вторжения России в Украину.

Жители Казахстана вышли на митинг в поддержку Украины.

Об этом УНИАН рассказал журналист Аян Шарипбаев.

"Сегодня с утра в Алма-Ате проходит митинг против вторжения России в Украину. Люди собрались в сквере", - сообщил Шарипбаев.

На митинг жители Алма-Аты вышли с плакатами "Нет войне", "Руки прочь от Украины", "Stop Putler". Практически все пришли на митинг с украинскими флагами.

Люди кричат "Путин Капут" и "Путин Х****".

"К концу митинга было тысяч пять", - добавил Шарипбаев. По его словам, людей в Алма-Ате не разгоняют, так как мэрия =дала разрешение на проведение митинга.

Как сообщал УНИАН, Казахстан заявил о своем нейтралитете в войне России против Украины. Там выступают за урегулирование ситуации путем переговоров.

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