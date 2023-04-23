Боррель назвал его неприемлемым.

В Европейском союзе назвали неприемлемыми слова посла Китая во Франции Лу Шайе, который поставил под сомнение суверенитет стран бывшего Советского Союза.

Соответствующее заявление обнародовал в микроблоге Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он отметил, что Европейский Союз может лишь предположить, что заявления китайского посла не отражают официальной политики КНР.

"Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, которые ставят под сомнение суверенитет стран, которые стали независимыми с распадом Советского Союза 1991 года. ЕС может лишь предположить, что эти заявления не отражают официальной политики Китая", - написал Боррель.

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Скандальное заявление китайского посла: что известно

Напомним, недавно дипломат заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", а также назвал Крым полуостровом, который был "русским изначально".

В Эстонии назвали эту позицию непонятной и вызвали местного представителя Пекина. Глава МИД Литвы заявил, что такие заявления являются одной из причин недоверия к Китаю со стороны стран Балтии.

Франция призвала китайскую сторону объяснить, было ли это личным мнением Лу Шайе, или их позицией.

Появилась и официальная реакция Украины - в Офисе президента призвали Китай не повторять "пропаганду российских аутсайдеров".

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