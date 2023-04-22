Глава эстонского МИД возмущен сомнением представителя Пекина в суверенитете его страны.

Эстония отреагировала на слова посла Китая во Франции Лу Шайе, который засомневался в суверенитете стран бывшего Советского союза. В МИД страны вызывали местного представителя Пекина для объяснений.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства Маргус Тсахкна заявил, что сожалеет из-за такой позиции китайского дипломата.

"Грустно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", - цитирует главу МИД Эстонии издание Delfi

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Скандал из-за слов посла Китая во Франции - что сказал дипломат

Посол Китая во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик. Он заявил, что эти страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", потому что нет соответствующего международного соглашения, которое бы ратифицировало их статус.

Кроме того, он заявил, что вопрос Крыма "зависит от того, как воспринимать проблему", добавив, что "это не так просто", а полуостров был "российским изначально".

На это заявление уже жестко отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он отметил, что "советской империи больше не существует, а история движется дальше".

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