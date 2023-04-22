Глава литовского МИД отметил, что страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество для мира в Украине".

В Европе набирает обороты скандал из-за заявления посла Китая во Франции Лу Шайе о суверенитете бывших советских республик. На дерзкие слова китайского дипломата отреагировали в Литве.

Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис отметил, что подобные заявления - одна из причин, почему страны Балтии не доверяют Китаю.

"Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество для мира в Украине", то вот китайский посол, утверждающий, что Крым - это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы", - написал глава внешнеполитического ведомства Литвы в своем Twitter-аккаунте.

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Скандал из-за слов посла Китая во Франции - что известно

Посол Китая во Франции Лу Шайе засомневался в суверенитете республик, входивших в состав СССР. По его словам, якобы эти страны "не имеют эффективного статуса в международном праве".

Кроме того, дипломат заявил, что вопрос Крыма "зависит от того, как воспринимать проблему", добавив, что "это не так просто", а полуостров был "российским изначально".

На это заявление отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он отметил, что "советской империи больше не существует, а история движется вперед".

Кроме того, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна возмутился подобными высказываниями китайского дипломата. В связи с этим на ковер вызывали посла Китая в Эстонии.

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