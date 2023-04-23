Все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, закрепленный в международном праве.

Слова посла Китая во Франции о сомнительном суверенитете всех постсоветских стран — это пропаганда российских аутсайдеров. Странно слышать подобные заявления от представителя государства, которое очень педантично относится к своей истории.

Такой ответ опубликовал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своем аккаунте в Twitter. Он написал: "Все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. Кроме, кстати, России, которая обманным путем заняла место в СБ ООН. Странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком — не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров".

Скандальное заявление Китая: вся информация

Посол КНР во Франции Лу Шайе заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве". А вопрос Крыма "зависит от того, как воспринимать проблему", ведь полуостров был "российским изначально".

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Украинский дипломат Вадим Омельченко ответил на это: "Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

В Литве заявили, что высказывания китайского посла прекрасно иллюстрируют, почему Вильнюс не доверяет КНР "посредничество для мира в Украине".

Посла Китая в Эстонии вызвали в МИД для объяснений касательно позиции его коллеги.

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