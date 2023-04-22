Украинский дипломат Вадим Омельченко напомнил, что "советской империи больше не существует".

Посол Китая во Франции Лу Шайе поставил под сомнение суверенитет бывших советских республик, в том числе и Украины. Украинский дипломат Вадим Омельченко жестко ответил на выпад китайского коллеги.

Так, официальный представитель Пекина заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", потому что нет соответствующего международного соглашения, которое бы ратифицировало их статус.

Кроме того, он заявил, что вопрос Крыма "зависит от того, как воспринимать проблему", добавив, что "это не так просто", а полуостров был "российским изначально".

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На скандальные заявления китайского дипломата отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он предположил, что у представителя Пекина проблемы с географией.

"Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", - написал Омельченко в своем Twitter-аккаунте.

При этом он указал, что вопрос "Кому принадлежит Крым?", как всегда, оказался показательным. Также он добавил, что "советской империи больше не существует, а история движется дальше".

"В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?". Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина", – отметил украинский дипломат.

Позиция Китая по войне в Украине - последние новости

Официальный Пекин якобы держит нейтралитет в вопросе войны России против Украины. Китай отказался помогать любой из сторон, но в СМИ появилась информация о тайных поставках китайского вооружения Москве. В Пекине отрицают подобные заявления.

Кроме того, китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом он не провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Китай представил "мирный план" по урегулированию конфликта в Украине, который призвал уважать суверенитет всех стран, но ничего не говорилось про вывод российских войск из Украины.

Помимо этого, министр обороны Китая Ли Шанфу похвалил Путина за "содействие миру во всем мире" во время их встречи в Кремле.

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