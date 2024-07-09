Один из специалистов подчеркнул, что американского президента с головой все в порядке.

Светила немецкой неврологии поделились мнением относительно состояния здоровья 81-летнего президента США Джо Байдена.

Как пишет BILD, профессор, доктор медицинских наук, глава ассоциации неврологов Северного Рейна-Вестфалии Гереон Неллес отметил, что проблемы со здоровьем Байдена "выходят за рамки обычного уровня ограничений" человека 80 лет.

"При всех недостатках дистанционных диагнозов через телеэкран я уже заметил у Байдена некую гипомимию, то есть все более жесткую мимику. Существует также так называемый гипофонический голос - тянущий, невнятный и в то же время скрипучий и грубый тембр голоса", - рассказал он.

Видео дня

Неллес допустил, что причиной этих симптомов может быть болезнь Паркинсона. Он считает, что нельзя исключать физическую ограниченность американского президента, но психически он здоров. Кроме того, специалист отметил, что нужно брать в рассчет то, в "в какой степени президент подвергается медицинскому и, при необходимости, медикаментозному лечению".

В свою очередь Кристоф Кляйншниц, профессор, завотделением неврологии университетской больницы Эссена отметил, что "симптомы указывают на нейродегенеративное заболевание из группы болезни Паркинсона". Специалист указал на застывшую мимику, нарушение походки, тихий голос и колебания концентрации внимания у Байдена.

Симптомы кажутся "весьма выраженными" и "относительно быстро ухудшающимися". Профессор считает возможными "прогрессирующий супрануклеарный парез взора, мультисистемную атрофию или деменцию с тельцами Леви". "К сожалению, эти особые формы почти не реагируют на классические лекарства от Паркинсона и быстро усиливаются. Что бы это ни было, я думаю, маловероятно, что он сможет исполнять обязанности президента США еще четыре года", - поделился мнением Кляйншниц.

Состояние здоровья Байдена

О том, что у Байдена появились проблемы со здоровьем заговорили после его провальных дебатов с Трампом. Дело в том, что во время диалога со своим оппонентом Байден выглядел неактивным и неубедительным.

Противники Байдена тут же заявили, что Байден должен снять свою кандидатуру с президентской гонки.

Вас также могут заинтересовать новости: