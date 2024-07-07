Республиканцы обеспокоены перспективой того, что против Трампа демократы выставят более молодого и энергичного кандидата.

Джо Байден "скорее всего, будет заменен" как кандидат от Демократической партии на ноябрьских выборах президента США. Такое убеждение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет Axios.

Грэм охарактеризовал вице-президента Камалу Харрис, которую многие называли самым очевидным выбором демократов для "плана Б", как "энергичного" кандидата и нарисовал ее гораздо либеральнее Байдена.

"Если она станет кандидатом, это будет кардинально другая гонка, чем сейчас, сегодня. Я надеюсь, что люди с нашей стороны (республиканцы - УНИАН) думают об этом", - сказал сенатор.

Видео дня

Советники Трампа сообщили Axios, что их предвыборный штаб начнет резкие нападки на Харрис, если она подхватит эстафету, но перспектива младшего кандидата во главе Демократической партии вызвала беспокойство консерваторов.

Сенатор Грэм также призвал проводить регулярные когнитивные тесты кандидатов в президенты - не только нынешних, но и всех будущих.

"Это тревожный звонок для страны. Мы должны убедиться, что люди, которые будут в наследственной линии, способны быть главнокомандующим при ужасных обстоятельствах. Как минимум, сдайте экзамен на компетентность, президент Байден и Трамп", - заявил он.

Предвыборная ситуация в США

Как писал УНИАН, в Демократической партии США усиливается убеждение, что Джо Байден должен сняться с президентской гонки и уступить место другому кандидату, поскольку сам он не имеет шансов победить Дональда Трампа. Внутренние распри и разговоры о необходимости отстранить Байдена только обострились за последние дни.

Также мы рассказывали, что Европа спешно готовится к вероятному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Провальное выступление Джо Байдена на теледебатах окончательно закрепило у союзников США убеждение, что со следующего года им придется иметь дело с новой администрацией в Белом доме.

Вас также могут заинтересовать новости: