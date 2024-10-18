По словам Джейка Салливана, встреча в формате "Рамштайн" состоится в ноябре на уровне лидеров в виртуальном формате.

Киев должен провести реформы и "выполнить условия безопасности", чтобы получить приглашение в НАТО. Об этом во время общения с прессой на борту самолета президента США заявил советник Белого дома по вопросам безопасности Джейк Салливан, сообщает Голос Америки.

Как известно, сегодня, 18 октября, президент США Джо Байден во время своего визита в Германию встретится с лидерами Германии, Франции, Великобритании и США.

"Четыре лидера ... встретятся, чтобы обсудить, в частности, два вопроса: первый - война в Украине и путь вперед, особенно в свете того факта, что все они имели возможность лично пообщаться с президентом Зеленским в течение последних нескольких недель и услышали от него о том, как он видит развитие событий", - сказал Салливан.

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Он также уточнил, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится в ноябре на уровне лидеров в виртуальном формате. Дата встречи пока не известна. При этом Салливан напомнил о позиции США, озвученной во время саммита НАТО в Вашингтоне о том, что будущее Украины - в Альянсе:

"Нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности. Итак, вопрос заключается в том, как построить мост от того, где мы сейчас находимся, к возможному членству Украины в НАТО. И ответом на этот вопрос стали результаты саммита в Вашингтоне, включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины".

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Президент Владимир Зеленский рассказал, почему важно приглашение Украины в НАТО и когда закончится война в Украине. По его словам, приглашение в Альянс поднимет моральный дух украинцев.

Кроме того, как сказал Зеленский, приглашение Украины в НАТО укрепляет украинские дипломатические пути к окончанию войны.

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