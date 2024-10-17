В то же время, как сказал Зеленский, если Украина не получит приглашение, то это значительно ослабит позицию страны на втором саммите мира.

Украина будет готовить второй саммит мира даже без получения приглашения в Организацию Североатлантического договора. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции после участия в заседании Европейского совета.

В частности, у главы государства спросили, означает ли, что без выполнения первого пункта плана победы - без приглашения Украины в НАТО, нельзя будет провести второй Саммит мира.

"Нет, это не так. Мы готовим саммит в любом случае. Просто вопрос, когда все наши партнеры хотят, чтобы на втором саммите мира, кроме документа, который подготовлен по всем пунктам по Формуле (мира), чтобы там была Россия, чтобы были представители России. По моему мнению, Украина должна быть там сильной", - подчеркнул Зеленский.

В то же время как сказал президент, если Украину не пригласят, Украина все равно будет бороться:

"И все равно будем отстаивать свои интересы и свои права, но при этом, мы все равно будем готовить второй саммит. Это разные вещи. Просто наши позиции на втором саммите, когда там будет все подготовлено и будут представители России - наши позиции, я считаю, намного слабее".

Также глава государства рассказал, как лидеры ЕС отреагировали на его план победы.

"Сегодня у нас был очень продуктивный разговор со всеми членами Европейского Союза, со всеми коллегами. 18 из них комментировали план победы. Я очень благодарен, что у меня была закрытая часть разговора с союзниками. И после нашего очень откровенного разговора, в принципе, большинство тех, кто выступал, были полностью на стороне поддержки плана победы. Я рад, что они услышали от меня некоторые детали. Я рад, что наши команды продолжат работать дальше", - сообщил Зеленский.

В свою очередь президент напомнил, что некоторым странам начал сообщать о пунктах плана победы раньше, потому что от воли этих стран зависит усиление Украины определенными элементами, которые предусмотрены в закрытом приложении плана победы. В частности, преимущественно речь идет о дальнобойном оружии. Речь идет о встречах Зеленского с лидерами США, Великобритании, Франции, Германии и Италии.

"Эти страны имеют большое влияние на то, чтобы усилить нас дальнобойным оружием или нет... Я вам так скажу: среди тех стран, с которыми я говорил о дальнобойном оружии и о применении - были и позитивные сигналы очень. Но, мы должны понимать, что эти страны хотят союза внутри между ними о предоставлении возможности применять это оружие", - отметил Зеленский.

Он назвал эту ситуацию непростой.

"Мы бы очень хотели, чтобы Соединенные Штаты как главный донор в оборону Украины были положительные и более решительные. Для нас это важно", - сказал Зеленский.

план победы Зеленского - что известно

Как сообщал УНИАН, первый пункт плана победы Украины предусматривает немедленное приглашение Украины в НАТО. В то же время непосредственное приобретение Украиной членства в Альянсе должно наступить позже после войны. Соответствующее приглашение должно укрепить украинскую дипломатическую позицию.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина получит полноправное членство в Альянсе в надлежащее время. В свою очередь в Альянсе помогают Украине подготовиться к тому дню, когда членство в НАТО будет возможным.

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